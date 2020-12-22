تعرّف على موعد وصول بيج رامي إلى مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بطل كمال الأجسام، ممدوح السبيعي «بيج رامي»، الحاصل على بطولة مستر أوليمبيا منذ أيام، أنه سيصل، الخميس المقبل الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بصالة الوصول ٣ بمطار القاهرة على الطائرة العائدة من نيويورك.
ومن المنتظر أن يُنظم استقبال رسمي وجماهيري للبطل الأسطورة بيج رامي، برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد كمال الأجسام والمحبين له.
كان لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي (الشهير بـ«بيج رامي») قد حقق بطولة «مستر أوليمبيا 2020»، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية في مصر والدول العربية.
وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح «السبيعي» أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة ونال اللقب هذا العام.
وبتتويجه التاريخي، انضم البطل المصري إلى قائمة أسطورية من المتوجين بالبطولة الأشهر في عالم كمال الأجسام، أبرزهم الأمريكي ذو الأصول النمساوية أرنولد شوارزنيجر، الذي أصبح أحد أشهر النجوم السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح حاكما لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والأمريكيون أيضًا لي هاني، وروني كولمان، وفيل هيث.
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