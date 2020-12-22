شكرا لقرائتكم خبر عن "أبورجيلة" يرد على اتهامه بتربح شركته من الأعمال الإنشائية بنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع تزايد الأقاويل حول مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، خرج رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ليدافع عن الاتهامات التي وجهت له على وسائل التواصل الإجتماعي.

وكتب أبورجيلة منشور على صفحته على الـ«فيسبوك» فند فيها هذه الإعداءات.

قائلاً: «فوجئت بتواجد تسجيل صوتى على وسائل التواصل الاجتماعي يتناولنى وكثير من رموز وقامات نادى الزمالك بإساءات«وأضاف أن الكثير من المقربين طالبوه بعدم الرد، إلا أن أصر على رد اعتباره بواقع أحترامه لنفسه.

وفند تلك الإدعاءات قائلا «تم التعرض لشخصى بأن الشركة التي أملكها لم تكن شيئا قبل تشرفى بدخول مجلس إدارة نادى الزمالك عام 2014»، مؤكداً أن شركته منشأه منذ عام ١٩٩٢، ومن أوائل الشركات في مصر في مجالها.

وحول ملف بنكي مصر والأهلي بإيجار محلات بنادى الزمالك، ووجود شبهة مخالفات مالية، الأمر الذي وصفه أبورجيلة بـ«المضحكات المبكيات»، منبهاً إلى أنه تم اختيار أكبر بنكين في مصر مملوكين للدولة

وأكد أبورجيلة أن هناك خطابات من البنكين رداً على خطاب أرسله المستشار مرتضي منصور ورئيس الزمالك وقتها للبنكين للاستفسار عن شبه عمولات، الأمر الذي نفاه البنكين مؤكدين أنهم لا يتم اصدار أي عمولات ولا تنتهج هذه البنوك العملاقة هذه الطرق في التعامل

وأستطرد قائلا: «كما ينفى البنكين بشكل صريح تماما تعامل أي من شركاتى لا بصفتى ولا عن نفسى معهم باسناد اعمال مقاولات خاصة في فروع نادى الزمالك»

وحول اسناد اعمال لـ«أبورجيلة» داخل نادى الزمالك قال «إن هناك لجان تفتيش على نادى الزمالك سابقا وحاليا وانا اتحدى ان يقوم أي شخص باثبات انه تم اسناد لشركتى أي اعمال داخل نادى الزمالك بجنيه واحد سواء اعمال مقاولات أو توريدات»

وأختتم قائلاً أنه انسحب منذ ثلاث سنوات لعدم رضاه عن هذا الجو المسموم.