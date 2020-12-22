شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة تشيلسي ضد وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقيمت أمس الأثنين مبارتين فى الدوري الانجليزي وهي مباراة تشيلسي ضد وست هام والتى انتهت لصالح تشيلسي بثلاثة اهداف مقابل لاشئ، كما لعبت مباراة بيرنلي ضد ولفرهامبتون والتى انتهت لصالح بيرنلي بهدفين مقابل هدف وبهذه المباريات تنتهي الجولة 14 من الدوري الانجليزي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء هذه الجولة موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة بالاضافة الى ما له وما عليه والفرق واخيرا عدد النقاط التى جمعها كل فريق.