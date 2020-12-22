شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف ينهى إتفاقه مع إبراهيم عثمان لتدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهى طلعت يوسف، المدير الفنى السابق للإتحاد السكندرى، اتفاقه مع إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، ووقع يوسف على عقود تدريب النادى الإسماعيلى بعدما أنهى كافة تفاصيل الاتفاق مع رئيس الدراويش.
وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، وسيتم الإعلان عن تشكيل الجهاز الجديد بالكامل خلال ساعات.
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