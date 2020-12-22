شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تعديل مواعيد فترة القيد ضمن 9 قرارات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تعديل مواعيد القيد بالإضافة لعدد من القرارات الجديدة.
وجاءت قرارات اللجنة كالتالي.
: أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.
ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.
ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.
رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021.
خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.
سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.
ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.
تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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