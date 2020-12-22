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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "عض" المنافس.. اتهام من الاتحاد الإنجليزي للاعب كولومبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لاعب بورنموث، الدولي الكولومبي جيفرسون ليرما، بقيامه بـ"عض" أحد لاعبي المنافس. ووقع الحادث خلال مواجهة بورنموث أمام شيفلد وينسداي، والتي انتهت بخسارة فريقه، في الدقيقة 83 حينما قام لاعب الوسط الكولومبي بعض أحد لاعبي المنافس. وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له "لاعب الوسط ارتكب فعلاً عدائياً بعد قيامه بعضّ أحد لاعبي شيفلد وينسداي خلال مواجهة الثالث من نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي في بطولة التشامبيونشيب. جيفرسون ليرما لديه مهلة حتى الخميس المقبل الموافق 24 ديسمبر(كانون الأول) الجاري للرد على هذا الأمر". ووفقاً لرد ناديه بورنموث، فقد نفى ليرما هذه الاتهامات وأضاف أن لاعب الوسط تعاون مع الاتحاد الإنجليزي في التحقيق حول هذه الواقعة.
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