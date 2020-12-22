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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يرد على الشائعات: لن نبيع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
اتحاد الكرة يُعلن موعد فتح باب القيد الشتوي من 1 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته لا يخطط نادي ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ"الضيق" مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، حسبما أفادت تقارير صحافية بريطانية، اليوم الثلاثاء. أشارت صحيفة ذا صن البريطانية، إلى أن مدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، وإدارة النادي، سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه. و يستمر عقد صلاح الذي يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023. وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة أنفيلد، خلال حوار مطول أجراه مؤخراً مع صحيفة آس الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلاً.
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