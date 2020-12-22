إيسكو ينضم لتدريب ريال مدريد وغياب مودريتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

غاب لاعب الوسط المخضرم لريال مدريد، لوكا مودريتش، اليوم الثلاثاء، عن تدريب الفريق لمعاناته من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيسر، بينما انضم إيسكو ألاركون التدريب الجماعي، ويمكن أن ينضم لقائمة الفريق المشاركة أمام غرناطة في الجولة الـ15 من "الليغا". ولم يتمكن مودريتش من التدرب بشكل طبيعي مع الريال للمرة الثانية، بعدما أنهى مباراة إيبار الأخيرة ببعض المشكلات البدنية، وقد يغيب عن مواجهة غرناطة. لكن مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، قد يعتمد على إيسكو في المباراة المقبلة، والذي كان قد غاب عن مواجهة إيبار لمشكلات في الكاحل، بعد تماثله للشفاء. في حين يواصل البلجيكي إدين هازارد الإعداد للعودة للمستطيل الأخضر، وقد يحصل على فرصة من زيدان في مباراة الغد. ويتقاسم ريال مدريد صدارة "الليغا" مع أتلتيكو، الذي تتبقى له مباراتين مؤجلتين، برصيد 29 نقطة لكل منهما.

