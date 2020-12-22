شكرا لقرائتكم خبر عن ‏تتويج الفائزين بسباق جمارك دبي للجري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة نحو 383 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات اختتمت يوم الجمعة الماضي منافسات سباق جمارك دبي للجري الذي نظمته لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالدائرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة القدرة للخدمات الرياضية في ميناء راشد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

شارك في فئة الذكور 294 متسابقاً، وفي فئة الإناث 91 متسابقة بالإضافة إلى مشاركة عدد من أصحاب الهمم وسط مؤازرة كبيرة من الجماهير ،وفازت ميثاء محمد من إدارة الاستخبارات الجمركية بالمركز الأول في فئة 10 كم على مستوى المواطنات ، وحصل أيوب سرواش من إدارة عمليات المسافرين على المركز الثاني في المستوى العام لفئة 3 كم، وجاءت ايلينا ميرابيل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في المركز الثاني في فئة 3 كم، وتم تكريم الفائزين بحضور أحمد الدليل نائب رئيس لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بجمارك دبي وأنور آل علي عضو اللجنة، وعبير الخاجة من مجلس دبي الرياضي ومحمد الكمالي مدير شركة القدرة للخدمات الرياضية.

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