شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يرفض عرض الديوانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغدادـ زيدان الربيعي

أكد همام طارق، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أنه فسخ تعاقده مع النادي الإسماعيلي المصري بالتراضي، وأنه أصبح لاعباً حراً، وقال بإمكاني الانتقال خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف: «لديّ عروض من فرق محلية وخليجية، والعروض الخليجية تخضع للدراسة، أما المحلية ومنها فريق الديوانية فهي مرفوضة تماماً من قبلي مع احترامي لجميع الفرق، لأنني في الدوري العراقي لن أمثل إلا فريق القوة الجوية الذي انطلقت منه».

وتابع: «أنا الآن أتمرن مع فريق القوة الجوية من أجل المحافظة على لياقتي البدنية، كذلك تفكيري ينصب حول مهمة منتخب العراق في بقية مبارياته بالتصفيات المزدوجة».



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