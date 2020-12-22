شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة مجانية إلى دبي بمبادرة من الغولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مبادرة «الغولف في دبي» مسابقة حصرية توفر لهواة وعشاق اللعبة فرصة الفوز برحلة سفر مجانية إلى دبي والاستمتاع بتجربة رفيعة المستوى لممارسة جولة من جولات الغولف في «نادي ترامب إنترناشيونال»، الذي يحتضنه مجمع «داماك هيلز» السكني في دبي، الذي يمتد على مساحة 42 مليون قدم مربعة، والذي قام بتصميمه المهندس العالمي الشهير جيل هانس، الذي قام أيضاً بتصميم ملعب الغولف لدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

ويأتي إطلاق هذه المسابقة في إطار الاستعدادات التي تشهدها لاستضافة بطولات الغولف لموسم 2020 التي تديرها الجولة الأوروبية، حيث تستقطب هذه الجولة مزيداً من كبار لاعبي الغولف الهواة والمشاهير من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن نادي ترامب للغولف، الذي تم تدشينه عام 2017، فاز بجوائز نمط الحياة الفاخرة في دبي، نظراً لتصميمه الاستثنائي الرائع الذي يجسد معاني الفخامة والتميز، ونظراً لموقعه المتميز في قلب مجمع سكني راقٍ يوفر لقاطنيه أرقى تجارب المعيشة الفاخرة.

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