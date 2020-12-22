محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رامي بشاي: شهد ملعب بتروسبورت أزمة لنادي غزل المحلة والذي يستعد لمواجهة إنبي ضمن الجولة الثالثة من دوري WE المصري. وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 فإن لاعبو غزل المحلة وصلوا إلى بتروسبورت في الموعد المناسب لخوض مباراة الساعة الخامسة، لكن فريق المحلة فوجئ بوجود فريق الترجي التونسي في غرفة خلع الملابس الخاص بهم. ويتواجد فريق الترجي في مصر لخوض مباراة أمام أهلي بنغازي بدوري أبطال أفريقيا. وقرر مسؤولو ملعب بتروسبورت منح المحلة غرفة أخرى لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة وأنها هذه الغرفة غير معقمة. وقدم مسؤولو فريق إنبي الاعتذار إلى فريق غزل المحلة وتم احتواء الأزمة دون أن يكون هناك أي تأجيل للمباراة.

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة في ملعب بتروسبورت بسبب غزل المحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.