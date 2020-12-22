"صفقة الأهلي المنتظرة".. استبعاد سيرينو من مباراة صنداونز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استبعد الجهاز الفني لفريق صنداونز، الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب الفريق من قائمة الفريق الجنوب أفريقي التي تشارك حاليًا في مباراة بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق صندوانز حاليًا مع نظيره جوانينج جالاكسي البتسواني على ملعب لوباتسي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وبحسب التشكيل الرسمي الذي أعلنه صنداونز للمباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لم يتواجد سيرينو ضمن التشكيل الأساسي للفريق كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء.

ويعد سيرينو أحد أهداف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث سبق وحاولت إدارة القعلة الحمراء التعاقد مع اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضية إلا أن الأمور المادية بين الطرفين عرقلت الصفقة.

وأشار عبدالحفيظ في تصريحات صحفية مسبقة إلى أن اللاعب مازال ضمن اهتمامات الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة بيتسو موسيماني، مشددًا على أن عدم مشاركة اللاعب بدوري أبطال أفريقيا رفقة فريقه حتى لا تتعرقل الصفقة.

جدير بالذكر أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لا تسمح بمشاركة لاعب مع فريقين في البطولات الأفريقية.