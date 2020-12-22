رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قرر مجلس إداره النادي الإسماعيلي تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، حيث لم يحقق الفوز حتى الآن ببطولة الدوري.

وأعلن الإسماعيلي عبر وقعه الرسمي، تعيين محمد وهبه مدربا عاما، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي، والدكتور احمد عبد اللطيف مخطط أحمال.

واجتمع إبراهيم عثمان رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، مع طلعت يوسف، وتم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وألية العمل بالمرحلة المقبلة وكيفية عودة الإسماعيلي لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات.

وتجدر الإشارة إلى أن طلعت يوسف كان قد رحل عن الاتحاد السكندري في شهر أكتوبر الماضي قبل أن يُعلن النادي تعاقده مع حسام حسن.