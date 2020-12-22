أبرزها القيد وإيقاف السفر.. 9 قرارات عاجلة من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حسمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عدة أمور في اجتماعها الأول، حيث تم تعديل باب القيد الشتوي حتى نهاية يناير بجانب إضافة 5 لاعبين بالقائمة وفتح باب الإعارات.
وتولى مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية بعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.
وجاءت قرارت اتحاد الكرة كالآتي:
أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.
ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.
ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.
رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021.
خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية التابعة للاتحاد "المنتخبات بمراحلها السنية المختلفة" حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.
سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.
ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.
تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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