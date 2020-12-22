بث مباشر | شاهد الرجاء وتونغيث في دوري ابطال افريقيا “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الرجاء” المغربي و”تونغيث” السنغالي في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل البث المباشر لمباراة “الرجاء وتونغيث” على موقع الصفحة الرسمية لنادي الرجاء.

وتقام مواجهة الرجاء وتونغيث على ملعب لات ديور بمدينة تياس السنغالية، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي “الرجاء” أولى مبارياته في دوري ابطال افريقيا بمعنويات عالية بعدما حقق فوزًا هامًا في الدوري المغربي الأسبوع الماضي على حساب “نهضة بركان”.

ويتطلع نادي الرجاء إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم او على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 5 يناير 2021 على ملعب محمد الخامس.

ويغيب نجم الرجاء “عبد الإله الحافيظي” عن مواجهة تونغيث بعدما تعرض للإصابة امام نهضة بركان، كما يتواصل غياب “فابريس نغوما” الذي يخضع لفترة تأهيل تمهيدًا لرجوعه.

في المقابل خاض فريق “تونغيث” الدور التمهيدي الأول في دوري ابطال افريقيا، والذي نجح في عبوره على حساب فريق “أرمد فورس” الجامبي إثر تعادله ذهابًا بنتيجة (1-1)، قبل ان يحقق الفوز إيابًا على ملعبه لات ديور بنتيجة (2-0).

وسيسعى تونغيث إلى تحقيق الفوز على الرجاء في مباراة اليوم قبل ان يشد الرحال إلى المغرب لخوض لقاء الإياب والذي لن يكون سهلاً على بطل السنغال.

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