بث مباشر | شاهد الاهلي والفتح في الدوري السعودي “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “الاهلي والفتح” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في الجولة التاسعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاهلي والفتح” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تقام مباراة الاهلي والفتح على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق في تمام الساعة 19:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت مصر، 16:50 بتوقيت جرينتش.

ودع نادي الاهلي كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي بعدما تعرض لخسارة مريرة امام “العين” بهدفين نظيفين، خاصة وانه كان قد حقق الفوز على “النصر” في الدوري السعودي قبلها بأيام قليلة.

وبعد خروج الاهلي من بطولة الكأس سيتحول كل تركيزه نحو الدوري السعودي، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “الهلال” الذي انتصر على القادسية أمس لحساب الجولة الحالية.

ولم يخسر الاهلي سوى مرة واحدة في اخر 5 مباريات في الدوري السعودي، وتعادل في مباراة، وحقق الانتصار في 3 مواجهات.

في المقابل، يعاني نادي “الفتح” في قاع جدول الترتيب، وحقق فوز واحد فقط في اخر 5 مباريات، وكان هذا الفوز منذ 4 جولات.

ويقبع الفتح في المركز 12 برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن مناطق الهبوط.

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