بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والامارات في كأس رئيس الدولة الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “شباب الاهلي دبي والامارات” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

ينقل البث المباشر لمباراة “شباب الاهلي دبي والامارات” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “محمد الشامسى”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “أحمد الجراح”.

وتقام مواجهة شباب الاهلي دبي والامارات على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وتنطلق في تمام الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، 14:45 بتوقيت مصر، 15:45 بتوقيت السعودية.

تأهل نادي “شباب الاهلي دبي” إلى هذا الدور على حساب “حتا” بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت علي استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي يوم 6 ديسمبر 2020.

في المقابل صعد نادي “الامارات” على حساب “إتحاد كلباء”، إثر فوزه عليه بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الامارات يوم 6 ديسمبر 2020.

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شباب الاهلي دبي – الامارات

????كأس رئيس الدولة الإماراتي (دور 8)

????️استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي

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