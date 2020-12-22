بث مباشر | شاهد المقاولون العرب والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “المقاولون العرب والنجم الساحلي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في دور 32 الأول من كأس الكونفيدرالية الأفريقية “كأس الاتحاد الأفريقي”.

ينقل البث المباشر لمباراة “المقاولون العرب والنجم الساحلي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”.

وتقام مواجهة المقاولون العرب المصري والنجم الساحلي التونسي على ملعب المقاولون العرب، بإدارة من الحكم الليبي “عبدالرزاق أحمد”، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يحل نادي “النجم الساحلي” ضيفًا ثقيلاً على “المقاولون العرب” الذي يمر بظروف صعبة في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ان تقام مباراة الإياب يوم 5 يناير 2021 على الملعب الأولمبي بسوسة.

ويعاني “المقاولون العرب” من عدة غيابات مؤثرة بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف الفريق، أبرزها “محمد سمير، هيثم الجوينى، أحمد الشيمى وسيف الدين الجزيرى”، بينما يغيب المدافع “فادي نجاح” بسبب إصابته بتمزق فى أربطة الكاحل.

وكان المقاولون العرب قد تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لملاقاة النجم الساحلي بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق “أرتا سولار” الجيبوتى بنتيجة (10-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، محققًا أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

على الجانب الآخر يدخل “النجم الساحلي” المباراة بمعنويات سيئة بعدما تعرض للخسارة في مباراته الأخيرة في الدوري التونسي امام “مستقبل سليمان”، وسيبحث اليوم إلى الخروج بنتيجة إيجابية امام المقاولون العرب من أجل تسهيل مهمة الإياب.

وسيفتقد النجم الساحلي جهود كل من “إيهاب المساكني، بهاء الدين السلامي، محمد حاج محمود، حمزة لحمر وعلي صوما”، بسبب الإصابة.

وتواجه المقاولون العرب مع النجم الساحلي من قبل في ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وتعادلا بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب على ملعب المقاولون العرب، وحقق ليتوال الفوز في لقاء الإياب بهدفين دون رد.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة ستار المقاولون والنجم الساحلي

..