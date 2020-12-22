بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس الكونفدرالية الأفريقية “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بيراميدز والاتحاد” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في دور 32 الأول من كأس الكونفيدرالية الأفريقية “كأس الاتحاد الأفريقي”.

ينقل البث المباشر لمباراة “بيراميدز والاتحاد” على قناة أون تايم سبورتس، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتقام مواجهة بيراميدز المصري والاتحاد الليبي على استاد الاسكندرية، بإدارة من الحكم الدولي المغربي “رضوان جيد”.

يستضيف نادي الاتحاد الليبي نظيره بيراميدز المصري في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الاسكندرية بمصر، نظرًا للظروف التي تمر بها ليبيا، على ان تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتأهل الاتحاد الليبى لمواجهة نادى بيراميدز بعدما حقق الفوز على نظيره “هورسيد” الصومالى بنتيجة (7-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور التمهيدي.

في المقابل يخوض “بيراميدز” مباراته الأولى في كأس الكونفدرالية بعدما حل وصيفًا في النسخة الماضية ليتم إعفاءه من خوض الدور التمهيدي.

وسيبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز على الاتحاد الليبي اليوم، لتعويض خيبته في الدوري المصري الممتاز، إذ خسر في الجولة الأولى امام “الاتحاد السكندري” قبل ان يتعادل في الثانية امام “الزمالك”.

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