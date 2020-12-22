بث مباشر | مشاهدة مباراة غزل المحلة وانبي في الدوري المصري “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “غزل المحلة وانبي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “غزل المحلة وانبي” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق “محمد الكواليني”.

تقام مباراة غزل المحلة وانبي على “ملعب بتروسبورت”، بإدارة من الحكم المصري “سعيد حمزة”، تنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

حقق نادي “انبي” اول فوز له في الدوري المصري هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب “مصر المقاصة”، بعد ان تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى على يد “أسوان”.

ويتواجد نادي انبي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، وسيتطلع إلى تحقيق الفوز الثاني للإرتقاء إلى المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، تعرض “غزل المحلة” للخسارة الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على يد النادي “الاهلي” في الجولة الماضية، وقبلها كان قد تعادل امام “سموحة” في الجولة الأولى.

وسيبحث غزل المحلة عن فوزه الأول أو على الأقل الخروج بالتعادل من أجل تدارك موقفه مبكرًا إذ يقبع في منطقة الهبوط في الوقت الحالي.

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غزل المحلة – انبي

????الدوري المصري (الجولة الثالثة)

????️ملعب بتروسبورت

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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