الامارات | شريط طبي "لاصق" ينقذ مشاركة لاعب في دوري السلة الأردني

شكرا لقرائتكم خبر عن شريط طبي "لاصق" ينقذ مشاركة لاعب في دوري السلة الأردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الغد" الأردنية، عن تعرض لاعب منتخب "النشامى" لكرة السلة، وصانع ألعاب فريق النادي الأهلي، فادي إبراهيم الشهير بـ "فريدي"، إلى موقف حرج في مباراة فريقه أمام الجبيهة لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، التي انتهت لصالح الأهلي "102-95" إذ اعتمد خلالها "فيريدي" على شريط طبي لاصق سمح له بتطابق رقمه (5) المسجل في الكشوفات الرسمية، وإنقاذ مشاركته في المباراة، بعد أن عمد إبراهيم ومن خلال قميص معار من زميله يحمل الرقم (55) إلى استخدام الشريط اللاصق وإجفاء أحد الرقمين.

وأوضحت الصحيفة: " عند حضور "فريدي" إلى أرضية الصالة الرياضة، تفاجأ بعدم وجود قميصه داخل حقيبته، والذي يحمل الرقم (5)، مما دفع زميله الشاب عبد الرحمن عاشور بالتنازل له عن قميصه رقم (55) لصالح إبراهيم من أجل خوض اللقاء منذ ضربة البداية، والاعتماد على شريط لاصق طبي في أحفاء أحد رقمي (5) من قميص عاشور والأبقاء على الرقم الثاني الذي يحمله "فريدي" والمسجل به في الكشوفات الرسمية للمباراة".

وأكدت الصحيفة أن إدارة فريق الأهلي، نجحت في تدارك الأمر بسرعة، بإرسال أحد الإداريين إلى منزل "فريدي" وإحضار القميص الأصلي، إلا أن اللاعب رفض خلال استراحة بين الشوطين خلع قميص زميله، واستمر به حتى نهاية المباراة التي سجل فيها 37 نقطة، و10 متابعات، و6 تمريرات حاسمة".

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