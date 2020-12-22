شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم أعضاء اللجنة الخماسية بعد إقالتهم من الفيفا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة الخماسية؛ تقديراً لدورهم الذي قاموا به خلال فترة إدارتهم شئون الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية.
حضر التكريم من اللجنة الخماسية كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنة، والأعضاء محمد فضل وأحمد عبد الله.
وثمن وزير الشباب والرياضة على الدور الذي قام به أعضاء اللجنة الخماسية في إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، ودورهم في نجاح موسم الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على دعم ومؤازرة كافة الجهود الوطنية التي تسعى إلى خدمة البلاد في شتى المجالات في إطار السعي نحو تحقيق التقدم والتنمية في مختلف القطاعات ومنها منظومة الشباب والرياضة، متمنياً التوفيق لجميع أطراف المنظومة الرياضية لمواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يكرم أعضاء اللجنة الخماسية بعد إقالتهم من الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.