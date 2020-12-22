شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعاقب اموتو بالتدريب مع ناشئي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي المصري معاقبة أوستون أموتو لاعب الفريق بالتدريب مع الناشئين بعد المشادارة التي نشبت بينهما بسبب اعتراض اللاعب على عدم الدفع به أساسيا.

ورفض المدير الفني الطريقة التي تعامل بها اللاعب اثناء الحديث عن رغبة الاخير في المشاركة بالمباريات.