شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الليبي يفتقد حارسه أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت لمحمد الفرجاني، حارس فريق الاتحاد الليبي، غيابه بشكل رسمي عن مواجهة بيراميدز اليوم الثلاثاء في كأس الكونفيدرالية.
وبحسب صفحة نادي الاتحاد الرسمية على "فيسبوك" فإن الفحوصات أظهرت إصابة الفرجاني بتمزق جزئي بالعضلة الضامة، ويحتاج اللاعب لجلسات علاج بالمرحلة الأولى يليها علاج طبيعي بالمرحلة الثانية قبل مرحلة التأهيل للعودة للتمارين.
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