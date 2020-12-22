شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع رئيس سونديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي من الاستهانة بفريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين الأربعاء المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ لموقع ناديه اليوم إن سونيديب ظهر على الساحة الإفريقية منذ فترة قصيرة، واستطاع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة، ولكن هذا الأمر لا يقلل نهائيًّا من الفريق وطموحه المشروع في تحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف: "الأمور تسير بشكل جيد في النيجر، والبعثة وصلت أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات، وخاض الفريق مرانه الأول اليوم على ملعب المباراة، بعد تعذر إقامة المران الرئيسي غدًا على نفس الملعب الذي يستضيف مباراة في بطولة الكونفيدرالية. الجهاز الفني لديه ثقة في كل اللاعبين رغم الغيابات التي نعاني منها".

وحول زيارة رئيس سونيديب لبعثة الأهلي أوضح: "هذه الزيارة تؤكد الرقي والاحترام المتبادل بين الطرفين، وتعكس صورة متوقعة لدولة النيجر وإدارة سونيديب، التي سوف تلقى احترامًا وتقديرًا في القاهرة".



وكشف: "رئيس نادي سونيديب نقل تحياته إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأكد أنه سيكون موجودًا مع بعثة فريقه في مباراة العودة".