شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: نثق في قدرات لاعبينا وسنحقق الفوز على النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عادل فتحي المشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب، عن آخر المستجدات داخل الفريق، قبل المواجهة المرتقبة اليوم ضد النجم الساحلي.

ويلعب الفريقان اليوم في القاهرة في ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية.

وقال محمد عادل في لإذاعة أون سبورت، الثلاثاء: "نثق في تقديم مباراة مميزة أمام الفريق التونسي، رغم الغيابات".

وأوضح: "لدينا 7 إصابات بفيروس كورونا: 4 حالات بعد مسحة كاف، و3 حالات تسبق ذلك، إضافة إلى حالتي إعادة".

وتابع: "المصابون هم: سيف الدين الجزيري وهيثم الجويني ومحمد سمير وأحمد داودا وأحمد الشيمي".وأردف قائلا: "ننتظر مسحة محمود أبو السعود، وجاءت مسحة الإعادة لأحمد العربي سلبية".وأضاف: "نثق في قدرة الفريق على تقديم عرض مميز رغم افتقاد عناصر أساسية مهمة".

واختتم: "حالة عماد النحاس أكثر من جيدة وهو بالمناسبة لم يغب عن النادي أو التدريبات في الفترة الماضية"، مشيرا إلى أن المدير الفني لم يكن يعاني من عدوى كورونا كما تردد قبل أيام.