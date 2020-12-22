شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخضع لمسحة جديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لمسحة طبية اليوم ، الثلاثاء، للكشف عن تطور حالته من فيروس "كورونا" الذي اصابه خلال الأيام الماضية وأبعده عن رحلة الأهلي الأخيرة للنيجر لمواجهة فريق سونيديب ببطولة أفريقيا.

وأصيب موسيماني بكورونا الأسبوع الماضي وغاب عن مباراة غزل المحلة الجمعة الماضية في الجولة الثانية ببطولة الدوري ولم يسافر مع الأهلي للنيجر لمواجهة فريق سونيديب غدا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويتابع موسميانى اخر التطورات الخاصة بتحضيرات الفريق لبدء مشواره الإفريقي أمام بطل النيجر من خلال الاتصالات الهاتفية مع الجهاز المعاون.