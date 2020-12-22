شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جوائز جلوب سوكر تحبط جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أختتم موقع جلوب سوكر (Globe soccer) أمس، الاستفتاء الجماهيري على جوائز، لاعب ومدرب ونادي العام 2020، وكذلك لاعب ومدرب ونادي القرن الواحد والعشرين (2001-2020) بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعبين الأفضل على مدار العشرون عام الماضية.

ويعقد حفل توزيع الجوائز في الـ27 من ديسمبر الحالي، بفندق أرماني في «برج خليفة» بمدينة دبي، ويمثل أصوات الجماهير 40% من الوزن النسبي للجائزة، فيما يمثل أصوات لجنة التحكيم 60% .

وجاءت النتائج على التصويت الشعبي كالآتي:

لاعب العام 2020

كريستيانو رونالدو 42%

روبيت ليفاندوفسكي 38%

ليونيل ميسي 20%

مدرب العام 2020

يورجين كلوب 49%

هانز فليك 46%

جيان بييرو غاسبيريني (مدرب نادي أنلانتا الإيطالي)5 %

نادي العام 2020

بايرن ميونخ 44%

ليفربول 33%

ريال مدريد 23%

لاعب القرن في العالم بين عامي (2001-2020)

كريستيانو رونالدو38%

ليونيل ميسي 24%

محمد صلاح 23%

رونالدينهو 14%

مدرب القرن في العالم بين عامي (2001-2020)

بيب جوارديولا 34%

زين الدين زيدان 30 %

الكس فيرجسون 27%

جوزيه مورينيو 8%

نادي القرن في العالم بين عامي (2001-2020)

ريال مدريد 36%

الأهلى 32%

برشلونة 18%

بايرن ميونخ 14%

وكان هناك تنافس شرس على لقب نادي القرن في العالم خلال الاستفتاء وكان الأهلى المصري متصدر النتائج قبل ساعات ويتقدم المرينجي في الاستفتاء الأمر الذي دفع عشاق القلعة الحمراء للتشكيك في نزاهه عملية التصويت.

يأتى ذلك بجانب خسارة المصري محمد صلاح لجائزة لاعب القرن، مما يعد إحباط للمشاركين المصريين في الجوائز.