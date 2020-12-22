شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يصدر شروط تأجيل المباريات بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، قرارًا بشأن موقف المباريات في حالة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بعد لاعبي أي فريق.

وأكد مجلس الإدارة في قراره أنه سيتم تأجيل المباريات في حالة واحدة وهي إصابة أكثر من 6 لاعبين في الفريق الواحد، بشرط أن يقوم النادي بإرسال لاعبيه لعمل مسحة طبية تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد على أن يتحمل النادي صاحب طلب التأجيل بتكاليف هذه المسحة.

ويذكر أنه تجرى حاليًا منافسات نصف نهائي دوري المرتبط للرجال والسيدات.