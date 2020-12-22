شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ننام؟ محمد صلاح يشارك جمهوره أحدث قراءاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادة ما يحرص الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مشاركة أغلفة الكتب التي يحبها ويقرأها على حسابتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام وتحديدًا خاصية الاستورى نشر "مو صلاح" الاسم المحبب لجماهير "الريدز" صورة لغلاف الكتاب الذى يحمل اسم "لماذا ننام: اكتشف طاقة النوم والأحلام" للكاتب ماثيو ووكر، وهو الكتاب الذى يعد واحدًا من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم.

لماذا ننام" هو أول كتاب عن النوم بقلم متخصص يشغل منصب مدير مركز جامعة يبركلي لعلم النوم البشري، وهو كتاب رائد في مجاله يشرح لنا كيف يمكن أن نوظف قوة النوم من أجل تغيير حياتنا نحو الأفضل، قام بترجمته إلى العربية ترجمة الحارث النبهان وصادر عن دار التنوير سنة 2019.

والكاتب أستاذ فلسفة سابق في جامعة هارفارد، ومدير مركز علوم النوم البشري بجامعة بيركلي، قام الكاتب على مدى عشرين سنة هو وأقرانه بمؤسسات أخرى لعمل التجارب العلمية لفهم الفوائد الصحية للنوم، وماذا يحدث لنا إذا انقلب مسار نومنا أو تغذى علينا الأرق.

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