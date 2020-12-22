شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات بكورونا في فريق طائرة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي إصابة ثلاثة لاعبين بالفريق الأول للكرة الطائرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهم: أحمد صلاح، وعبدالله عبدالسلام، وعبداللطيف عثمان، وكذلك إصابة محمد مصيلحي، مدرب الفريق. وتسببت الإصابات في تأجيل مباراة الفريق أمام بتروجت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الطائرة. وكان الأهلي افتتح مواجهاته بالدوري بالفوز على مصر للبترول، الجمعة الماضي، وجاءت نتيجة المباراة كالتالي: (25-15)، (25-11)، (25-19). الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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