شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق مران اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وتسير الاستعدادات داخل نادي سيراميكا كليوباترا على قدم وساق، حيث تنتظر الفريق مواجهة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء، الأحد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقرر تأجيل لقاء المقاولون العرب بالجولة الثالثة لارتباط المنافس بمشاركته الأفريقية.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، الأولى على حساب الإنتاج الحربي بهدفي شريف دابو ومحمود نبيل، والثانية على حساب البنك الأهلي 3-1 من توقيع شادي حسين هدفين وشريف دابو هدفًا.