شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيفا" يقدم شكوى جنائية ضد بلاتر بسبب مشروع متحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء إنه قدم شكوى جنائية للمدعي العام في زوريخ بداعي وجود دليل على «سوء الإدارة» في مشروع متحف طرحه رئيس المؤسسة السابق سيب بلاتر.

وأضاف الفيفا أن الشكوى «تحدد التورط المباشر لرئيس الفيفا السابق بلاتر مع أشخاص آخرين» في الاتفاق على تشييد متحف في زوريخ.

وقال لورينز إرني محامي بلاتر «الاتهامات لا أساس لها ومرفوضة بشدة».