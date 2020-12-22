شكرا لقرائتكم خبر عن «صن»: كلوب متمسك باستمرار محمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشقت صحيفة «صن» البريطانية، أن المدير الفني الألماني لليفربول، يورجن كلوب، يرغب في استمرار محمد صلاح بالفريق ولا يفضل رحيلة عن النادي.

وقالت الصحفية في تقرير لها ردًا على التكهنات التي ثارت بعد حوار "مو" مع صحيفة " آس" الإسبانية، إن النادي ليس لديه أن نية للتخلص منه كما أن صلاح مستقر مع عائلته في مقاطعة ميرسيسايد، ومن غير المرجح أن يسعى صلاح للانتقال إلى مكان آخر.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، فيما كسر رقمي كرستيانو رونالدو، وإيدين هازارد، بالأهداف الذين سجلاها في البريميرليج طوال مسيرتهم.