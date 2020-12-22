أزمة في استقدام طاقم تحكيم أجنبي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة

كتب: ضياء السقا

نفت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المحدد لها الإثنين المقبل، الموافق 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري.

وأوضحت اللجنة، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأمن لم يخطر اتحاد الكرة بأي نية لتأجيل اللقاء بداعي الانشغال بتأمين احتفالات الكريسماس وأن هناك اهتمام من الدولة للحفاظ على انتظام جدول الدورى العام هذا الموسم فى ظل ضيق الوقت هذا الموسم.

فى السياق ذاته، باتت لجنة الحكام باتحاد الكرة في مأزق بسبب صعوبة استقدام طاقم أوروبى لمباراة القمة، في ظل انتشار فيروس كورونا فى أوروبا واتجاه أغلب دول أوروبا لوقف رحلات الطيران، وتسعى اللجنة حاليا للتواصل مع بعض الاتحادات مثل إسبانيا وإيطاليا وهولندا، على أمل حل الأزمة أو اللجوء إلى حكام أمريكا الجنوبية.

وكان الأهلي قد واجه الزمالك منذ أسابيع قليلة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف.