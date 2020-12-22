أزمة "شارة الكابتن"مع صلاح تنتقل من المنتخب إلى ليفربول.. والنادي يعلق على رحيل الفرعون المصري إلى أسبانيا



تكشفت تقارير صحفية موقف نادى ليفربول الإنجليزى من رحيل محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة بعد تعرضه لغضب الجهاز الفنى بقيادة يورجن كلوب.

وقالت صحيفة " صن " الإنجليزية أن ليفربول لا يريد بيع محمد صلاح بعد مزاعم أن المهاجم المصري غير سعيد وغاضب من تواجده داخل أنفيلد خاصة أن عقده يستمر مع الفريق حتى 2023.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول ليس لديه خطط لبيع محمد صلاح خلال هذه الفترة، على الرغم من مزاعم أنه غير سعيد بسبب عدم منحه شارة القيادة في لقاء ميتييلاند الدانماركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التكهنات أثيرت أيضا من خلال الإعتراف في مقابلة مع أحد الصحف الإسبانية بأنه سيكون منفتحًا على الانتقال إلى الدورى الإسبانى في المستقبل.

واكتسح الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي استفتاء صحيفة "ديلي ميرور" وتوج بجائزة أفضل لاعب فى عام 2020 داخل إنجلترا بتصويت الجماهير بعد حصوله على 85 ألف صوت، متفوقاً على جالك جريليش مهاجم أستون فيلا، وماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، كما استطاع أن يحافظ للعام الرابع على التوالى على صدارته لهدافي الريدز فى كل البطولات، متفوقاً على زميليه ساديو ماني وفيرمينو.