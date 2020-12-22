تقارير: ليفربول مهتم بنجم أستون فيلا وسط مزاعم غضب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، إن أستون فيلا يستعد لتقديم عرضًا جديدًا لمهاجمه جاك جريليش، بعدما انضم ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لسباق التعاقد معه.

ويقدم جريليش مستويات مميزة مع ناديه الإنجليزي، حيث نجح حتى الآن في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" فإن ليفربول يراقب مستقبل جريليش وسط مزاعم عدم رضا الدولي المصري محمد صلاح عن وضعه مع الريدز.

وكان صلاح قد أعرب عن حزنه خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، بشأن عدم ارتداء شارة القيادة خلال مباراة الفريق ضد ميتييلاند الدنماركي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. (طالع مزيد من التفاصيل)

وأضافت الصحيفة البريطانية أنها على دراية أيضًا باهتمام قطبي مانشستر بالتعاقد مع البالغ من العمر 25 عامًا لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وفي الوقت ذاته، أكدت "ميرور" أنه من المستبعد أن يفرط فيلانز في مهاجمه خاصة وأنهم يحاولون تقديم موسم جيد في بريميرليج.

جدير بالذكر أن جريليش شارك بقميص فيلانز هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف البطولات، سجل 6 أهداف وسنع 7 تمريرات حاسمة.