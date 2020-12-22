مدرب سونيديب: مواجهة الأهلي "فخر" لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد بشار، المدير الفني لفريق سونيديب بطل النيجر، إن مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقي أمر يدعو للفخور، مضيفًا أن هذه المواجهة سوف تُكتب في التاريخ.

ومن المقرر أن يحل الأهلي يوم الأربعاء ضيفًا على سونيديب ضمن الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي حقق الأهلي لقبها نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك.

وأضاف المدير الفني من خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي : "مواجهة فريق بحجم الأهلي وقيمته أمر يدعو للفخر، هذه المواجه سوف تُكتب في التاريخ خاصة وأنها المواجهة الأولى."

وأكمل: "علمنا من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل مقديشو، سنواجه الأهلي، وكنت في غاية السعادة؛ لأننا سنواجه فريقا بحجم وقيمة النادي الأهلي، الذي يمتلك تاريخا كبيرا في قارة إفريقيا."

وواصل: "في حال نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية فإن اللاعبين سوف يتحدثون لأولادهم أنهم واجهوا الأهلي المصري في يوم من الأيام وحققوا هذه النتيجة الإيجايبة، وسيظل الأمر محفورًا في الذاكرة طيلة العمر."

ويرى المدير الفني أن مباراة الذهاب أمام الأهلي ستضع ضغوطًا كبيرة على كاهل لاعبيه بعكس مباراة القاهرة.

واختتم المدرب تصريحاته أنه يطلب من لاعبي فريقه أن يستمتعوا بالمباراة وأن يبذلوا أقصى جهد لديهم خلال المباراة.