فيفا يرفع شكوى جنائية ضد بلاتر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكوى جنائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر بسبب اتهامه بـ"سوء الإدارة الجنائي" فيما يتعلق بمتحف لكرة القدم في مدينة زيورخ السويسرية.

وذكرت الهيئة الحاكمة للعبة الشعبية الأولى في العالم اليوم الثلاثاء أن 500 مليون فرنك سويسري (564 مليون دولار) تم إنفاقها على المتحف الذي افتتح عام 2016 في مبنى مستأجر وتم تجديده في وسط مدينة زيورخ ، وهي أموال "كان من الممكن وينبغي أن يتم توجيهها لتطوير كرة القدم العالمية".

كان المتحف الخاسر مشروعا محببا لبلاتر الذي تنحى عن منصبه كرئيس لفيفا في 2015 بعد 16 عاما من تواجده في منصبه، وسط مزاعم بالفساد هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أضاف الاتحاد الدولي "قدم فيفا شكوى جنائية إلى المدعي العام في كانتون زيورخ كدليل على سوء إدارة جنائية مشتبه بها من قبل إدارة فيفا السابقة والشركات المعينة من قبلهم ... بعد تحقيق أجراه خبراء خارجيون".

وأوضح فيفا "تحدد الشكوى التورط المباشر لرئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر مع أشخاص آخرين فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات التي تم توقيعها ذات الصلة بالمنشأة".

أشار فيفا إلى أن 140 مليون فرنك سويسري دخلت "مبنى لا تملكه المنظمة" وأن 360 مليون فرنك سويسري أخرى تشكل إيجار المبنى حتى عام 2045 ، وهي صفقة تمت "بشروط غير مواتية مقارنة بأسعار السوق القياسية".

وقال ألاسدير بيل، نائب الأمين العام لفيفا، إن المراجعة أجريت بسبب "التكاليف الباهظة المرتبطة بهذا المتحف، فضلا عن طريقة العمل العامة لإدارة فيفا السابقة".

أضاف بيل: "كشف هذا التدقيق عن مجموعة واسعة من الظروف المشبوهة وإخفاقات الإدارة، بعضها قد يكون جنائيا بطبيعته، وبالتالي يحتاج للتحقيق بشكل صحيح من قبل السلطات المختصة".

أكد فيفا أن لجنة الأخلاقيات التابعة له ستبحث في القضية المتعلقة بالمتحف الواقع في مبنى "هاوس زور إنج" المكون من عشرة طوابق والمملوك لشركة تأمين ويشغل أيضا 34 شقة ومكاتب.

كما شدد فيفا على أنه "سيواصل التعاون مع السلطات في سويسرا وأماكن أخرى حتى تتم محاسبة الأشخاص الذين أضروا بكرة القدم على أفعالهم".

ويخضع بلاتر أيضا لتحقيقين فيدراليين سويسريين بشأن حكمه ومدفوعاته، من بينها مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (نحو مليوني دولار) صدق عليها في عام 2011، إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، والتي تسببت في قيام لجنة الأخلاقيات في فيفا بإيقافهما عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لعدة سنوات.

لكن خليفته السويسري جياني إنفانتينو هو أيضا محور تحقيق بشأن استخدام طائرة خاصة عام 2017 من قبل مدع عام خاص تم تعيينه للتحقيق في اجتماعات سرية بين إنفانتينو والمدعي العام السويسري السابق.

ونفى بلاتر وإنفانتينو ارتكاب أي مخالفات في قضيتهما.