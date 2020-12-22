تكلفة أولمبياد طوكيو المؤجلة ترتفع إلى 16 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو الأولمبية اليوم الثلاثاء أن التكلفة الإجمالية للبطولة سوف ترتفع إلى 1.64 تريليون ين ياباني (15.9 مليار دولار) بسبب تأجيل الدورة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد – 19.

ودفع التأجيل منظمي طوكيو إلى إنفاق 294 مليار ين إضافية ، من بينها 96 مليار ين مخصصة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

كان الرقم الأخير أعلى من التقدير السابق البالغ 35ر1 تريليون ين الذي تم كشف النقاب عنه قبل أن تقرر اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للدورة في مارس الماضي تأجيل الألعاب لمدة عام واحد بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر الآن إقامة أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو القادم، حتى الثامن من أغسطس المقبل، تليها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تجرى في الفترة من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر القادم.

أشار النقاد إلى أن اليابان ربما ينتهي بها المطاف لإنفاق أكثر من 3 تريليونات ين، وهو ما يفوق كثيرا مبلغ 734 مليار ين المقدر في الأساس، عندما تقدمت العاصمة اليابانية بملفها لاستضافة أولمبياد 2020 في عام 2013، داعية إلى "أولمبياد مدمجة".

ووسط تضخم التكاليف والارتفاع الأخير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يشعر الجمهور الياباني بالشك في إقامة أولمبياد طوكيو.

وفقا لاستطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) الأسبوع الماضي، قال 32% من المشاركين إنه ينبغي إلغاء الأولمبياد، في حين قال 27% إنه يجب إقامتها كما هو مقرر، فيما يفضل 31% تأجيلا آخر.