مصدر لمصراوي: طلعت يوسف الأوفر حظًا لتدريب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
قال مصدر في النادي الإسماعيلي، إن طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري هو الأقرب لقيادة الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.
وقررت إدارة النادي الإسماعيلي خلال الساعات الأخيرة من يوم الاثنين إقالة المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو وذلك على إثر الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الجونة بهدف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من عمر دوري we المصري.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن يوسف هو المرشح الأوفر حظًا لتولي تدريب الدراويش على أن يعاونه كل من محمد وهبة ومنير عقيلة كمدير كرة مع استمرار سعفان الصغير كمدرب لحراس المرمى.
وفشل الإسماعيلي في تحقيق أي فوز منذ انطلاق الموسم الحالي من عمر الدوري تعادل الفريق في مباراتين وخسر مباراة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن طلعت يوسف كان قد رحل عن الاتحاد السكندري في شهر أكتوبر الماضي قبل أن يُعلن النادي تعاقده مع حسام حسن.
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