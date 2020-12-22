اليوم.. وادي دجلة يخضع لتحيليل "رابيد تيست" قبل مواجهة سموحة

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إلى تلحليل "رابيد تسيت" اليوم الثلاثاء، للكسف عن فيروس كورونا استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز.
ويستضيف فريق وادي دجلة نظيره سمو حة، يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الثاثة من مسابقةالدوري العام.
ويسعى الجهاز الفني لفريق وادي دجلة،
وقام الجهاز الفني لفريق وادي دجلة،
ويأمل فريق وادي دجلة في مواصلة انتصاراه بمسيابقة الدوري، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين لهدف.
وخاض فريق وادي دجلة مباراتين في مسباقة الدوري الممتاز، أمام البنك الأهلي و المقاولون العرب، حيث تعادل في مباراة وفاز في الثانية.