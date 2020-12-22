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كورونا تفرض على الاتحاد الإسترالي تعديل في جدول الدوري

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فرض فيروس ومستجداته  على الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إجراء تعديلات بجدول المباريات بالجولات الأولى للموسم الجديد للدوري المحلي، الذي ينطلق يوم الأحد بسبب وباء "كوفيد-19".
وتسبب الفيروس في إغلاق حدود بعض الولايات الأسترالية وفرض قيود على السفر مثل دخول القادمين من نيو ساوث ويلز الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند الانتقال لولاية مختلفة.
وقال جريج أورورك، مدير المسابقات بالاتحاد الأسترالي في بيان: عدلنا مواعيد مباريات بالشهر المقبل بسبب القيود الأخيرة، اكتسبنا خبرة من موسم 2019-2020 ساعدتنا في التحرك بسرعة لمواجهة التحديات الأخيرة.
وتتضمن التعديلات أن تواجه فرق نيو ساوث ويلز بعضها داخل الولاية. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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