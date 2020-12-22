اللجنة الأولمبية : الفيفا لن تعطل القانون المصري بشأن انتخابات الجبلاية

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عدم إجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية شهر يناير القادم، رافعا راية التحدي في وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المتمسك بضرورة إقامة الانتخابات قبل انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة في 31 يناير.

واشار حطب إلى أن إجراء الانتخابات

قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، يعد خرقًا لقانون الرياضة المصري.

وقال حطب: «طالما تخطينا اليوم الأخير في أكتوبر الماضي فلا يوجد انتخابات ، وفيفا لا يمكنه تعطيل القانون المصري، هذا قولًا واحدًا».

واضاف حطب أن اللجنة الأولمبية لا تمتلك صلاحية إلغاء القوانين بعد تصديقها من مجلس النواب، نحن في دولة قانون ولذلك فلن يتم إقامة الانتخابات قبل نهاية يناير القادم.

وكشف حطب عن تواصله مع أحمد مجاهد ، مشددا على أن الانتخابات سبق وأن تعطلت من قبل، ويمكن تأجيلها مرة أخرى ، لكن إجراء الانتخابات قبل ذلك هو خرق واضح للقانون ويؤدي لبطلانها.