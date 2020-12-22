سموحة يخضع لتحليل "رابيد تست" قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق وادى دجلة، في الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى في تحقيق أول فوز بالدورى عقب التعادل الإيجابى أمام غزل المحلة في الجولة الأولى والاتحاد السكندرى في

الجولة الثانية.ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الأخيرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى.وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون مباريات عدة لفريق دجلة للوقوف على نقاط القوة والضعف، خصوصًا بعد الأداء القوى في المباريات الماضية بالدورى.ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث، خصوصًا بعد التعادل الإيجابى في المواجهتين الأخيريتن بالمسابقة.ووضع المدير الفنى برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعب الوسط علي غزال لرفع معدل لياقته البدنية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أنه سيكون من العناصر الأساسية التى سيعتمد عليها في تشكيلة "الموج الأزرق" خلال الفترة المقبلة.جدير بالذكر أن سموحة حقق المركز الخامس في الدورى الموسم الماضى بعدما حقق نتائج جيدة مع قدوم أحمد سامى لتولى الإدارة الفنية للفريق، وينتظر المشاركة في البطولة العربية خلال الموسم الجديد.