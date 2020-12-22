جاريدو يقترب من العودة للتدريب في الدوري المغربي

اقترب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من العودة للتدريب في الدوري المغربي من جديد، بعد رحيله عن فريق الوداد.

ووفقًا لموقع "LE 360" المغربي، فإن جاريدو بات قريبًا من العودة للتدريب في الدوري المغربي من جديد، عبر بوابة الجيش الملكي المغربي.

وكشف الموقع المغربي، أن وكيل جاريدو

دخل في مفاوضات مباشرة مع مسئولي نادي الجيش الملكي، في الأيام الأخيرة من أجل تولي تدريب الفريق.

وتابع التقرير، "بدأت الاتصالات مباشرة بعد مباراة الدربي أمام الفتح الرباطي، التي انتهت بالتعادل السلبي".

ومن المنتظر أن يرحل عبدالرحيم

طاليب، المدير الفني للفريق العسكري عن الفريق، بعد المستوى المتراجع الذي ظهر به الفريق منذ بداية الدوري المغربي.

وحال تم الاتفاق سيكون الجيش الملكي ثالث أندية جاريدو في المغرب، بعدما قاد الرجاء للتتويج بكأس العرش المغربي والكونفيدرالية الأفريقية 2018.

وسبق وتولى جاريدو تدريب الأهلي خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 وحقق معه الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري.