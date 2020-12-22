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محاضرة فنية بالفيديو في مران الأهلي اليوم

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يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب المقرر تنفيذها في مباراة الغد أمام بطل النيجر، بالإضافة إلى

شرح نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب قبل مواجهة الفريقين.
وحرص الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على مشاهدة مباريات سابقة لفريق سونيديب والذي

ظهر حديثا على الساحة الإفريقية، ويشارك للمرة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.
وكان رئيس نادي سونيديب قد حرص على زيارة مقر بعثة الأهلي بالعاصمة نيامي أمس، وأبدى ترحيبه بالأهلي، خلال مقابلة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والمكلف من المجلس برئاسة البعثة في النيجر.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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