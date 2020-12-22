قلق في تشيلسي من إصابة المدافع " بن تشيلويل"

ينتظر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي نتيجة خضوع المدافع بن تشيلويل لفحوص على الكاحل بعد إصابته خلال الفوز 3-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الكروي امس الاثنين

واصطدم تشيلويل بمنافسه جارود بوين لاعب وست هام، وخرج من الملعب بعد عشر دقائق وربما يغيب عن

مواجهة أرسنال يوم السبت المقبل.

وقال لامبارد: أتوقع أن تحوم شكوك حول مواجهة أرسنال فقد تعرض لالتواء في الكاحل وحاول الاستمرار لكنه كان يتألم بشدة.

وغاب المدافع ريس جيمس عن مواجهة وست هام، بسبب إصابة في

الركبة لكن لامبارد يأمل في لحاق الظهيرين الأيمن والأساسي بفترة عيد الميلاد حيث سيخوض عدة مباريات متتالية.وأضاف المدرب الإنجليزي: يؤدي ريس وتشيلويل بشكل رائع ونتمنى ألا تكون إصابتيهما خطيرة، حتى يكون بوسعهما اللعب خلال فترة عيد الميلاد.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يبتعد بنقطة واحدة عن المربع الذهبي.