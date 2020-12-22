الامارات | ليفربول يرفض بيع محمد صلاح.. كلوب والإدارة سعداء بمستواه

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرفض بيع محمد صلاح.. كلوب والإدارة سعداء بمستواه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يخطط نادي ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ"الضيق" مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء.

كان النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة، زميل محمد صلاح السابق في صفوف منتخب الفراعنة، قد أكد خلال تصريحات إعلامية له مؤخرا أن هداف ليفربول يشعر بالاستياء والغضب من النادي الإنجليزي.

,أشارت صحيفة (ذا صن) البريطانية إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.

يستمر عقد محمد صلاح، الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية يونيو 2023.

وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة (آنفيلد رود) خلال حوار مطول أجراه مؤخرا مع صحيفة (آس) الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلا.

وأفادت ذا صن بأنه مع استقرار عائلة صلاح في ليفربول، فمن غير المرجح أن تجبر تلك الواقعة اللاعب المصري على السعي للانتقال لناد آخر.

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